В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

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Украинские беспилотники атаковали село Варваровка в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что женщина получила травмы средней тяжести, ее госпитализировали в Октябрьскую районную больницу. Через некоторое время пострадавшую переведут в областную больницу.
Также из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены гараж и автомобиль на территории частного домовладения, отметил глава региона. На данный момент идет сбор информации о последствиях вражеской атаки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Также из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены гараж и автомобиль на территории частного домовладения, отметил глава региона. На данный момент идет сбор информации о последствиях вражеской атаки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова