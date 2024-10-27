Восемь дронов ВСУ сбили над российским регионом

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что ночью над регионом было ликвидировано восемь украинских БПЛА.
По словам Гусева, вражеские дроны были сбиты дежурными средствами ПВО и РЭБ. Согласно предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет.
Глава региона добавил, что в одном из районов в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила одиннадцать беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Глава региона добавил, что в одном из районов в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила одиннадцать беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова