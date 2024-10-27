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Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Из-за шантажа со стороны ВСУ родители российского пленного обратились в ООН
27 октября 2024, 08:13
Фото: iStock/Viktor Sidorov

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Родители российского пленного Николая Шепилова обратились в Управление верховного комиссара по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь защитить их сына и вернуть его домой. Об этом пишет РИА Новости.
Утверждается, что ВСУ угрожают им расправиться с сыном и вымогают деньги. Мать пленного Валентина Шепилова рассказала, что ее сын родом из Луганска, он вступил в ряды военных республики в 2022 году, а затем присоединился к военнослужащим ВС России.

В октябре Николай позвонил семье и сообщил, что его взяли в плен и что украинские боевики требуют заплатить за него выкуп, угрожая убийством.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Военкор заявил о возвращении Селидово России
Военкор Котенок: организованная оборона ВСУ в Селидово в ДНР уже отсутствует
27 октября 2024, 05:04

Фото: istockphoto/Zeferli

Организованная оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует, он возвращен России. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», – отметил военкор.

Ранее были показаны кадры, на которых российские военные въезжают в Серидово на горящем танке. На тот момент российские войска контролировали около 80% города, основные бои шли в центре, а ВСУ отступали на северо-запад.

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#украина
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#военкор
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В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве
В Одессе произошел пожар со звуками детонации после сообщений о взрыве
27 октября 2024, 00:27

Фото: istockphoto/aapsky

В Одессе на юге Украины вспыхнул крупный пожар, сопровождаемый звуками детонации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале информационного агентства УНИАН.
«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», – говорится в сообщении.

Официальной информации о пожаре пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар в одесском порту возник после удара баллистической ракеты ОТРК «Искандер».

17 октября Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. По данным Министерства обороны РФ, атака на энергообъекты осуществлялась с помощью беспилотников, артиллерийских и ракетных установок.

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ВС РФ прорвали оборону ВСУ и водрузили флаг России над Горняком
Пушилин: ВС РФ водрузили флаг России над городом Горняк в ДНР
26 октября 2024, 22:52

Фото: istockphoto/Anton_Sokolov

Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Горняке ДНР и водрузили флаг России над городом. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале. По его данным, российский флаг установили бойцы 114 бригады.
«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. <...> Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — написал он.
Пушилин отдельно подчеркнул, что Селидовское направление — стратегически важное для России в районе Донбасса.

Город Горняк расположен на Селидовском направлении, в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через него пролегает ключевая ветка железной дороги, по которой получает снабжение существенная часть ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе находится несколько крупных угольных шахт.

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#дороги
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#всу
#вс рф
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Бойцы ВС РФ ворвались в Селидово на горящем танке и попали на видео
26 октября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Zeferli

Бойцы ВС РФ эффектно ворвались в Селидово в ДНР на горящем танке и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT, отметив, что их передали волонтеры Народного фронта.
По информации издания, на видео запечатлены военнослужащие из 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. При этом сообщается, что российская армия контролирует уже 80% города, основные бои в котором сейчас ведутся в центре, ВСУ приходится отступать на северо-запад.


Ранее командир ДРГ «Ахмата» с позывным Тринашка рассказал, как он с двумя бойцами ВС РФ провел 10 дней в тылу ВСУ, выполняя боевые задачи в районе Часова Яра. По его словам, рейд трех военных позволил российской армии продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться почти полгода.

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Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
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Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
26 октября 2024, 20:05

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал новость о запуске первого военного завода Rheinmetall на Украине, сказав, что стоит ждать праздничного российского салюта на производстве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с эффектным взрывом.
«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — отметил он.
Ранее Дмитрий Медведев жестко прокомментировал закрытие Польшей генконсульства России в Познани. Завершил свою публикацию зампред Совбеза РФ отсылкой к популярному польскому мему, написав «Bóbr kurwa».

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#дмитрий медведев
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Три бойца ВС РФ провели 10 дней в тылу ВСУ у Часова Яра
26 октября 2024, 19:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Три бойца ВС РФ из спецназа «Ахмат» провели 10 дней в тылу ВСУ, выполняя боевые задачи в районе Часова Яра. Об этом рассказал командир ДРГ «Ахмата» с позывным Тринашка военкору RT Владу Андрице. По его словам, рейд трех военных позволил российской армии продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться почти полгода.
«В общей сложности на передке провел месяц, в тылу пробегал дней десять. <…> Мне прежде всего надо было выполнить задание, вернуться домой целым», — отметил он.
Командир поделился, что им удалось зайти вглубь на три километра, к районам куда ВСУ подвозили провизию и боеприпасы. В первом же попавшимся им блиндаже, по его словам, они наткнулись на украинских солдат, двоих из которых ликвидировали, а третьего взяли в плен. По рации противники вынудили других боевиков ВСУ выдвигаться к ним.
«Через минуту уже бежит противник. <…> Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», — пояснил военный.
Поняв, что в блиндаже для них организовали засаду, украинцы начали бомбить его дронами, но бойцы ВС РФ отправились дальше.

За весь рейд, по словам Тринашки, им удалось собрать множество вражеских телефонов, планшетов и карт. Командир отметил, что бывали дни, когда он не спал по четыре дня подряд.
«Там такой адреналин лупит. Об этом и не думаешь, и не замечаешь этого, потому что постоянно в напряжении», — сказал он.
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#вс рф
#солдат
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Методички на корейском стали раздавать в ВСУ в ожидании солдат КНДР
«РВ»: в ВСУ раздают пособия с фразами на корейском в ожидании солдат КНДР
26 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В ВСУ начали раздавать пособия с различными фразами на корейском языке в ожидании якобы прибытия солдат КНДР в зону боевых действий. Об этом пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя снимки с методичками.
Как видно на кадрах, пособия выглядят как таблицы с большим количеством односложных фраз, таких как: «Лежать», «Говори», «Молчи», а также их перевод и транскрипция.
«Похоже, что документ, опубликованный киевскими СМИ, пригодится и северокорейским бойцам для допросов „великоукров“», — пишут военкоры.



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Боевики ВСУ потеряли около десяти человек при попытке прорваться под Курском
26 октября 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ потеряли примерно десять человек при попытке прорваться на Курском направлении, доложили в МО РФ. Уточняется, что попытка прорыва осуществлялась в направлении населенного пункта Новый Путь.
«Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России докладывали, что российские силы уничтожили бронемашины украинских боевиков в Курской области. Уточнялось, что группировка войск «Север» пользовалась ударными FPV-дронами.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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Стало известно, где готовилась инициатива Гутерреша по судоходству
РИА Новости: инициатива генсека ООН Гутерреша по судоходству готовилась в Киеве
26 октября 2024, 17:30

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, которую пообещал изучить президент России Владимир Путин, судя по всему, готовилась в Киеве. Об этом со ссылкой на анонимный источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, инициатива похожа на предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море в 2022 году.
«Аналогичное предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море, оформленное в июле 2022 года, не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы — облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений», — заявил он.
Источник отметил, что очередную попытку генсек ООН предпринял в марте 2024 года, Россия была готова согласиться, однако в последний момент сделку сорвал Владимир Зеленский.
«В отношении же нынешней инициативы Гутерреша, которая, судя по всему, была подготовлена в Киеве, - Владимир Путин обещал изучить ее», — подчеркнул он.
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