Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

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Родители российского пленного Николая Шепилова обратились в Управление верховного комиссара по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь защитить их сына и вернуть его домой. Об этом пишет РИА Новости.
Утверждается, что ВСУ угрожают им расправиться с сыном и вымогают деньги. Мать пленного Валентина Шепилова рассказала, что ее сын родом из Луганска, он вступил в ряды военных республики в 2022 году, а затем присоединился к военнослужащим ВС России.
В октябре Николай позвонил семье и сообщил, что его взяли в плен и что украинские боевики требуют заплатить за него выкуп, угрожая убийством.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В октябре Николай позвонил семье и сообщил, что его взяли в плен и что украинские боевики требуют заплатить за него выкуп, угрожая убийством.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова