Российские военные в отпуске попали в лобовое ДТП в Запорожской области

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Российские военнослужащие попали в лобовое дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области. Один из бойцов вёз на машине группу солдат-отпускников в Рязань.
Рязанец Владимир Пилогеевскй был за рулём «Лады Весты», рассказала изданию «Рязань онлайн» его сестра. Внезапно на участке автотрассы, совершая обгон, на встречную полосу вылетела Kia. Столкновения избежать было невозможно, машины ударились лоб в лоб. От удара двоих пассажиров «Лады» выбросило на проезжую часть. Один из них скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.
Сам Пилогеевский получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации Бердянской городской больницы. У него раздроблены таз и бедро, сильный ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Потребуется несколько операций, на которые родные сейчас собирают деньги.
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Александр Бойцов