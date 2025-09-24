В Петрозаводске азербайджанцы жестоко избили в клубе женщину и её супруга
В Петрозаводске двое граждан Азербайджана избили женщину и её мужа в ночном клубе. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Инцидент начался с того, что мужчины по имени Сахиб и Хикмет попытались пройти в заведение без очереди. Девушка на охране отказалась их пропускать. В ответ один из азербайджанцев ударил её по лицу и грубо оскорбил. Пострадавшая позвонила супругу, который вскоре приехал на место происшествия.
Хикмет и его знакомый набросились на мужчину и избили его. В результате нападения пострадавшего с множественными травмами госпитализировали в больницу. Правоохранительные органы ещё не задержали подозреваемых. Некоторые горожане предполагают, что азербайджанская диаспора может защищать агрессоров.
