Жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры
Жительница Подмосковья сгорела заживо в собственной квартире — ее дверь подожгла соседка, обвинив в краже собаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
В Воскресенске 45-летняя женщина облила горючей жидкостью дверь соседки. В результате 47-летняя Марина не смогла выбраться из огня и погибла. По словам местных жителей, Наталья была убеждена, что ее собаку украла именно хозяйка подожженной квартиры.
Преступницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования контролирует прокуратура Московской области.
