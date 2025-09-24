Жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры

24 сентября 2025, 13:23

Жительница Воскресенска убила соседку, подпалив дверь ее квартиры

Фото: iStock/wirot pathi

Жительница Подмосковья сгорела заживо в собственной квартире — ее дверь подожгла соседка, обвинив в краже собаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.