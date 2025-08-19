Пассажирка устроила стриптиз в такси в Адлере

19 августа 2025, 17:18

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Адлере (Краснодарский край) пассажирка устроила инцидент во время поездки в такси, раздевшись в салоне автомобиля, сообщает телеграм-канал Kub Mash.





Как пишет телеграм-канал, молодая женщина на переднем сиденье демонстративно снимает с себя одежду под одобрительные возгласы спутников. Водитель такси старается не смотреть на происходящее и продолжает движение.



По данным телеграм-канала, девушка не была пристёгнута ремнём безопасности. Предположительно, её действия могли быть вызваны алкогольным или наркотическим опьянением.



Ранее в Паттайе (Таиланд) произошёл скандал, вызванный поведением иностранной пары, которая занялась сексом в маршрутном такси с открытыми бортами на глазах у прохожих.