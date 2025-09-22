Российских акробатов кинули на сотни тысяч в Таиланде

22 сентября 2025, 10:12

SHOT: 25 акробатов из России обманули на сотни тысяч рублей в Таиланде

Фото: iStock/sportpoint

25 акробатов из России остались без зарплаты после шести месяцев работы на Пхукете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.