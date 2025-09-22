Российских акробатов кинули на сотни тысяч в Таиланде
25 акробатов из России остались без зарплаты после шести месяцев работы на Пхукете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Артистов пригласили работать в тайский цирк на воде под руководством российского художественного руководителя Яны Шевченко. За труд им пообещали платить по 1700 долларов (около 142 тысяч рублей) в месяц, однако полную сумму никто не получил.
Администрация учреждения объясняла задержки выплат тем, что шоу не окупается, и перечисляла лишь небольшие суммы на проживание. Гимнастам приходилось самим платить за питание, хотя контракт предполагал, что оно будет бесплатным. В итоге каждый из них недополучил от 250 до 420 тысяч рублей.
Россияне работали в антисанитарных условиях недостроенного цирка, спали на фитнес-ковриках после выматывающих репетиций. По их словам, ненадежный реквизит часто становился причиной травм, но помощь медиков им не предлагали. Из-за нехватки персонала иногда выступали даже местные строители. Сейчас акробаты пытаются взыскать с Шевченко невыплаченные деньги, но она отвергает все обвинения.
