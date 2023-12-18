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В Волгограде осудили пятерых военных за взятку от участия в СВО

18 декабря 2023, 07:03
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение по делу пятерых военных, которые с целью уклонения от повторного участия в спецоперации дали взятки командиру батальона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Двое мужчин получили штраф в размере от 100 тысяч до 750 тысяч рублей. Еще двоим, помимо денежных санкций, назначили условные сроки. Один из них получил самое строгое наказание — 2 года колонии общего режима и штраф в 750 тысяч рублей, что составляет пятикратный размер взятки. Решение суда было подтверждено апелляционной коллегией.

Командир, который обвиняется в получении взяток, сотрудничал со следствием, потому информации о заведении уголовное дела в его отношении отсутствует.


Ранее сообщалось, что уа Украине суд арестовал депутата Батрина, который подорвал гранаты в Закарпатье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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В Новосибирске рыбак спас девушку, провалившуюся под лёд Оби
18 декабря 2023, 05:22

Фото: iStock/FotoDuets

В Новосибирске рыбак спас девушку, которая провалилась под лед реки Оби. Об этом сообщается в Телеграм-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
В воскресенье, 17 декабря, в МАСС позвонил мужчина и рассказал, что видит, как по льду Оби, в районе, где находится промоина, двигается девушка. Пока спасатели добирались до места происшествия, девушка провалилась под лёд и оказалась в воде.

Отмечается, что восемнадцатилетнюю сибирячку спас рыбак. Он эвакуировал пострадавшую из промоины на сани и транспортировал к берегу.

К тому времени на место инциденты прибыли спасатели. Они оказали девушке первую помощь и передали медикам скорой помощи.

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В Мексике при нападении на гостиницу Salvatierra погибли 12 человек
18 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/diegograndi

В Мексике в результате нападения на гостиницу Salvatierre в городе Сальватьерра погибли не менее 12 человек. Об этом пишет El Universal.
В публикации говорится, что ночью в гостинице проходила вечеринка, когда на неё напали неизвестные.

Десять человек получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.

Мотивы нападения и другие подробности произошедшего устанавливаются.

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#убийство
#человек
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В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей
В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей — МВД
18 декабря 2023, 00:56

Фото: iStock/Motortion

В Пермском крае при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей погибли двое детей и женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Предварительно, на 139-м км трассы Пермь — Екатеринбург в 13:30 (11:30 мск) женщина за рулём автомобиля Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo и легковым Chevrolet.

«В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм», — проинформировали в МВД.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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#мвд
#женщина
#трассы
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В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
18 декабря 2023, 00:43

Фото: iStock/artisteer

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд поместил под стражу Николая Федорова, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
«Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Федорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд ходатайство следствия удовлетворил», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый будет находиться под арестом до 15 января 2024 года.

Николай Федоров был задержан 15 декабря. Следствие утверждает, что 7 апреля 1999 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина обманом проник в одну из квартир на Придорожной аллее и напал на семилетнюю девочку. Он изнасиловал и задушил ребёнка, после чего украл игровую приставку и скрылся с места происшествия.

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На Украине суд арестовал депутата Батрина, взорвавшего гранаты в Закарпатье
17 декабря 2023, 23:38

Фото: iStock/Gorlov

В Закарпатской области суд арестовал депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета 15 декабря. Соответствующая информация опубликована на странице Ужгородского районного суда Закарпатской области в Facebook.*
В ведомстве уточнили, что судья избрал в отношении 54-летнего Сергея Батрина меру пресечения в виде содержания под стражей. Сторона защиты в свою очередь не возражала против ходатайства прокурора с требованием взять депутата под стражу.

Как стало известно ранее, во время взрыва в селе Керецки на заседании сельсовета находились тридцать человек.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#человек
#суд
#депутат
#граната
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В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города
Nación: В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города
17 декабря 2023, 23:26

Фото: iStock/todamo

В столице Аргентины Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, который является символом города. Об этом пишет Nación.
«У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления», — говорится в публикации.

Информацию подтвердили неназванные источники издания в правительстве аргентинской столицы. При этом сроки ремонта памятники в настоящее время не уточняются.

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#памятники
#аргентина
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В Свердловской области на соревнованиях по боксу умер 14-летний подросток
17 декабря 2023, 20:18

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Во время финального боя юношеского турнира по боксу, проходящего в Свердловской области, произошла трагедия. 14-летний подросток, получив несколько ударов в голову, скончался.
Это случилось во время первенства по боксу городского округа Первоуральск, сообщает телеграм-канал SHOT. Во время финального боя среди боксёров 2008-2009 годов рождения мальчик по имени Тимофей пропустил несколько ударов, часть из них — в голову. После этого он потерял сознание прямо на ринге. Была экстренно вызвана скорая помощь, которая повезла подростка в больницу, но он скончался в машине, не приходя в сознание.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Известно, что в прошлом году Тимофей стал чемпионом области. Все медицинские документы и справки, необходимые для допуска к соревнованиям, были предоставлены.

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#скорая бокс
#документы
#справки
#мальчик
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Ребенка в Калужской области насмерть завалило снегом с крыши
В Калужской области из-за падения снега с крыши дома погиб 7-летний ребенок
17 декабря 2023, 19:05

Фото: iStock/eranicle

Губернатор региона Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале, что семилетнего ребенка насмерть завалило снегом, который упал с крыши частного дома.
Сообщается, что трагедия произошла в городе Кондрово. Снег упал на ребенка в то время, когда он гулял во дворе. 

Шапша рассказал, что медики прибыли к месту происшествия через 14 минут. Но спасти ребенка не удалось, так как он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего. 

Ранее сообщалось, что жители Воронежа написали фамилию мэра города на кучах неубранного с улиц снега. Глава города отметил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия 

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Заместителя министра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано
Заместителя главы Минтранса Подмосковья Минченко избили после концерта Ноггано
17 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко избили после концерта Ноггано в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 22:30 в заведении «Барвиха Luxury Village», где проходил концерт музыканта Василия Вакуленко. После концерта супруга 38-летнего Минченко ненадолго оставила мужа, в то время как у него завязался конфликт с компанией других гостей. 

По информации телеграм-канала Mash, Минченко госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Примечательно, что писать заявление на злоумышленников заместитель министра транспорта Подмосковья не стал. 

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