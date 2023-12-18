В Волгограде осудили пятерых военных за взятку от участия в СВО

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Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение по делу пятерых военных, которые с целью уклонения от повторного участия в спецоперации дали взятки командиру батальона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Двое мужчин получили штраф в размере от 100 тысяч до 750 тысяч рублей. Еще двоим, помимо денежных санкций, назначили условные сроки. Один из них получил самое строгое наказание — 2 года колонии общего режима и штраф в 750 тысяч рублей, что составляет пятикратный размер взятки. Решение суда было подтверждено апелляционной коллегией.
Командир, который обвиняется в получении взяток, сотрудничал со следствием, потому информации о заведении уголовное дела в его отношении отсутствует.
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