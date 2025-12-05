В Ингушетии автобус со школьниками перевернулся после ДТП
На въезде в столицу Ингушетии Магас произошло столкновение внедорожника Lada Niva с микроавтобусом «Газель». Автобус перевозил группу школьников. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
По предварительной информации ведомства, в результате аварии пострадали трое несовершеннолетних. Скорая медицинская помощь доставила детей в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
На место случившегося оперативно выехали расчёты спасателей и сотрудники ГИБДД. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины дорожного инцидента. О состоянии пострадавших детей и деталях аварии в настоящий момент не сообщают.
Ранее в Калининграде водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.
Читайте также: