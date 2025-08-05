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Женщина избила и оплевала ребенка скейтбордиста в Балашихе

Фото: istockphoto/Jose Luis Carrascosa

В Балашихе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая напала на 11-летнего мальчика.



Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на подмосковное управление Следственного комитета России (СКР), инцидент произошел 2 августа на пешеходном мосту. Женщина проявила агрессию к юному скейтбордисту, ударив его ногой в спину. Мальчик, стараясь не задеть её, притормозил, но в ответ получил плевок.

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»),следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о нападении группы кубинцев численностью около 40 человек на спасателей на Дзержинском карьере в Московской области.

Никита Кротов

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