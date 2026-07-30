Юный россиянин оправдывал терроризм в соцсетях и поплатился

30 июля 2026, 19:57

18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали на 35 тысяч рублей за оправдание терроризма

Фото: iStock/Zolnierek

Южный окружной военный суд оштрафовал на 35 тысяч рублей 18-летнего жителя Адыгеи Халиля М. Б., признав его виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.