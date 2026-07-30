Юный россиянин оправдывал терроризм в соцсетях и поплатился
Южный окружной военный суд оштрафовал на 35 тысяч рублей 18-летнего жителя Адыгеи Халиля М. Б., признав его виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.
По версии следствия, все произошло в январе этого года. Молодой человек разместил в социальных сетях видеоролик с последствиями ракетного удара по жилым домам и автомобилям. Он также сопроводил пост положительной оценкой произошедшего.
Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил 26‑летнего жителя Брянска к 1,5 годам колонии общего режима по аналогичной статье. В августе 2024 года мужчина оставил в мессенджере комментарий, в котором поддерживал деятельность организации, признанной в РФ террористической.
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