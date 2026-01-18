Российских туристов атаковали постельные клопы в элитных отелях ОАЭ
Две российские семьи столкнулись с постельными клопами во время отдыха в элитных отелях Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавшие жалуются на сильный зуд и множественные укусы.
Одна из туристок, Анастасия из Истры, отдыхала с дочерью в отеле Fujairah Rotana Resort & Spa. Через день у них появились укусы, а позже женщина обнаружила в кровати клопов. Администрация переселила их только в предпоследний день отдыха.
Другая пара отдыхала в отеле Rixos Al Mairid. Туристы сначала заметили насекомых на подушке и попросили заменить постельное бельё. Персонал ограничился тем, что принёс дополнительное одеяло. Через два дня у обоих появились укусы и зуд.
Сейчас туристы уже вернулись в Россию, но продолжают испытывать последствия укусов. Потерпевшие считают, что проблема возникла из-за несвоевременной смены постельного белья в отелях.
