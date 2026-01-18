Российских туристов атаковали постельные клопы в элитных отелях ОАЭ

18 января 2026, 13:06

Фото: Istock/AndreyPopov

Две российские семьи столкнулись с постельными клопами во время отдыха в элитных отелях Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавшие жалуются на сильный зуд и множественные укусы.