В Псковской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом, есть погибшие
В Псковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Четыре человека погибли на месте. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в деревне Чернушка Локнянского муниципального округа. Предварительная информация указывает, что автомобиль Renault Logan выехал на пути перед приближающимся составом. Сила удара полностью разрушила легковую машину.
На место происшествия оперативно прибыли расчёты спасателей и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники МЧС деблокировали тела погибших из повреждённого автомобиля. К работе уже приступили следователи, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
