В Москве на Татарской улице перекрыли движение из-за пожара в многоэтажном доме
В Москве вспыхнул пожар в межэтажных перекрытиях дома 5с1 на Татарской улице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.
Пожарные расчёты ведут борьбу с огнём в пространстве между пятым этажом и чердаком многоэтажного жилого дома. Все жильцы здания успели самостоятельно покинуть подъезд до прибытия экстренных служб.
На текущий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники сотрудники ГИБДД полностью перекрыли автомобильное движение по Татарской улице. Огнеборцы продолжают ликвидировать возгорание. Специалисты устанавливают причину происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье, где девочка погибла в страшном пожаре.
Читайте также: