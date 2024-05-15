Российский адвокат помог осужденному бежать из колонии

Фото: iStock/OlFedv
В Кургане ФСБ задержала адвоката областной коллегии, которая помогла сбежать из колонии осужденному, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Курганской области. Как пишет «Коммерсантъ», задержанный адвокат — Елена Константинова.
Возбуждено уголовное дело по статьям о фальсификации доказательств и о пособничестве в побеге из мест лишения свободы. Константинова заключена под стражу.
По информации следствия, в 2020-2021 годах адвокат представила в суд данные об освобождении от наказания двух осужденных по статьям за тяжкое и особо тяжкое преступления. Также вместе с заявлениями она отдала поддельные меддокументы о том, что заключенные якобы тяжело больны.
Читайте также:
Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю девочку в магазине Краснодара
МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире и ушла в загул
Возбуждено уголовное дело по статьям о фальсификации доказательств и о пособничестве в побеге из мест лишения свободы. Константинова заключена под стражу.
По информации следствия, в 2020-2021 годах адвокат представила в суд данные об освобождении от наказания двух осужденных по статьям за тяжкое и особо тяжкое преступления. Также вместе с заявлениями она отдала поддельные меддокументы о том, что заключенные якобы тяжело больны.
Читайте также:
Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю девочку в магазине Краснодара
МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире и ушла в загул
Алёна Самарева