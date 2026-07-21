Продюсер рассказал, что, по его мнению, поможет Анне Седоковой вернуть популярность

21 июля 2026, 22:52

Рудченко считает, что Седоковой стоит сосредоточиться на новом творчестве

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался о карьере Анны Седоковой. В беседе с NEWS.ru он предположил, что артистке необходимо уделить внимание репутации и выпуску нового музыкального материала, чтобы вновь привлечь аудиторию.





По мнению Рудченко, на восприятие певицы повлияли затяжные обсуждения, связанные со смертью бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы.





«Затяжные скандалы после смерти Яниса Тиммы действительно могут стать сильнейшим ударом по репутации Седоковой. Эта история порождает большое количество хейта и негативных комментариев, что также может сказываться на монетизации творчества певицы», — отметил продюсер.

«У неё как у артиста сейчас наблюдается определённая стагнация. Творчество стоит на стопе, ничего нового не происходит и не создаётся. Поэтому ей приходится ездить со старым материалом. Думаю, всё это в совокупности сказывается на том, что люди перестают ходить на её концерты», — заявил Рудченко.