Терапевт предупредила о последствиях привычки переносить болезнь на ногах

21 июля 2026, 19:21

Терапевт Аранович: Привычка переносить болезнь на ногах может привести к инвалидности

Фото: iStock/Drazen Zigic

Привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович, передает «Лента.ру».