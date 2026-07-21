Терапевт предупредила о последствиях привычки переносить болезнь на ногах
Привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович, передает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнула, что несоблюдение постельного режима при болезни может привести к её затяжному или атипичному течению, а также к переходу в хроническую форму. Врач предупредила о возможных серьёзных осложнениях. В редких случаях, по её словам, это может привести к инвалидности и стойкой утрате трудоспособности.
Кроме того, Аранович обратила внимание на то, что в последнее время многие люди пытаются самостоятельно диагностировать свои заболевания с помощью нейросетей. Это, согласно её мнению, также мешает эффективному лечению.
Терапевт отметила, что особенно часто болезнь на ногах переносят офисные работники и даже врачи. Они считают, что это поможет быстрее справиться с недомоганием, но на самом деле это не так.
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