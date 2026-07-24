Российский альпинист застрял на «Дикой горе» в Китае
Российский альпинист застрял на «Дикой горе» в Китае. Об этом пишет SHOT.
С 4 июля Сергей Кондрашкин и итальянский писатель Маттиа Конте находятся в экспедиции на гору Чогори, высота которой составляет 8611 метров. Они отправились без кислородного оборудования, что значительно усложнило их восхождение. Несколько дней назад альпинисты остановились на высоте 7000 метров и решили спуститься в лагерь на отметке 6400 метров, чтобы продолжить маршрут по наиболее технически сложной его части.
Кондрашкин и Конте столкнулись с неблагоприятными погодными условиями: сильным снегопадом, пронизывающим ветром и морозом до -10 градусов. Из-за этого они не смогут продолжить восхождение до 1 августа, когда появится первая возможность для благоприятного прогноза погоды. На высоте 7000 метров уровень кислорода составляет всего 41%, а дополнительных баллонов у альпинистов нет.
Гора Чогори известна как «дикая» из-за своей чрезвычайной сложности и суровых погодных условий, которые считаются более экстремальными, чем на Эвересте.
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