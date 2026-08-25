Российский бизнесмен до смерти забил друга из-за ревности к бывшей жене

25 августа 2026, 12:00

Baza: Бизнесмен из Тольятти забил до смерти друга в Петербурге

Фото: iStock/Backiris

Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой — и забил его до смерти в Петербурге. Об этом пишет Baza.