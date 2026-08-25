Российский бизнесмен до смерти забил друга из-за ревности к бывшей жене
Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой — и забил его до смерти в Петербурге. Об этом пишет Baza.
В квартире на Лиговском проспекте 32-летний глава логистической компании Владислав С. жестоко избил руками и ногами своего 31-летнего земляка Артура П., заподозрив его в связи с бывшей супругой, что произошло, когда мужчина находился в местах лишения свободы.
После освобождения Владислав расторгнул брак, начал свой бизнес и накануне встретился с другом, чтобы обсудить свои подозрения. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого бизнесмен нанёс приятелю множественные удары по голове и телу, в результате чего Артур скончался на месте.
Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Владиславу предъявлено обвинение.
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