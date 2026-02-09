Российский бизнесмен обстрелял автобус с людьми из охотничьего ружья
В Амурской области осудили мужчину, который выстрелил из ружья в автобус и ранил пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Злоумышленником оказался индивидуальный предприниматель и по совместительству гендиректор ООО «Аверс» Маковей Р. Мужчина управлял бизнесом своего родственника, который с 2020 года занимался автобусными пассажирскими перевозками. Мотивом преступления стала месть за потерю дохода: в августе 2024-го администрация города расторгла с ними контракт из-за систематических нарушений и заключила новый с другой компанией.
В октябре того же года мужчина, вооружившись охотничьим карабином с оптическим прицелом, приехал к остановке на Октябрьской улице и выстрелил в автобус фирмы-конкурента. Пуля попала в 15-летнюю школьницу, сидевшую у окна. Девочка получила ранение спины с открытым переломом лопатки, но выжила благодаря оперативной помощи медиков.
Свободненский городской суд признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести и хулиганстве с применением оружия. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, а также обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 950 тысяч рублей.
