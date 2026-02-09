Российский бизнесмен обстрелял автобус с людьми из охотничьего ружья

09 февраля 2026, 12:57

В Амурской области осудили стрелявшего по автобусу бизнесмена

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

В Амурской области осудили мужчину, который выстрелил из ружья в автобус и ранил пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.