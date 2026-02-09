Вымогатели облили россиянке руки кипятком ради 30 тысяч рублей
В Лангепасе суд арестовал трёх местных жителей. Их обвиняют в вымогательстве денег у горожан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Югры.
По информации следствия, группа действовала по предварительному сговору. В декабре 2025 года они совершили два нападения. Сначала злоумышленники потребовали 30 тысяч рублей у женщины.
Когда она отказалась платить, они облили её руки кипятком. Позже в том же месяце вымогатели предъявили аналогичное требование местному жителю. У мужчины не оказалось денег, и нападавшие его избили. Следствие квалифицировало действия группы по статье 163 УК РФ.
Речь идёт о вымогательстве, которое совершила группа лиц по предварительному сговору с применением насилия. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Лангепасский городской суд постановил заключить обвиняемых под стражу до 6 апреля.
Читайте также: