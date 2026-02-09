Вымогатели облили россиянке руки кипятком ради 30 тысяч рублей

09 февраля 2026, 12:08

Суд в Лангепасе арестовал троих граждан по делу о вымогательстве с насилием

Фото: Istock/VladK213

В Лангепасе суд арестовал трёх местных жителей. Их обвиняют в вымогательстве денег у горожан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Югры.