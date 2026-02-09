Достижения.рф

В Казахстане женщина выбросила двух собственных детей из окна пятого этажа

Фото: Istock/hrabar

В Казахстане женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. Об этом сообщает портал Nur.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.



Инцидент произошёл в городе Таразе. Дети 2021 и 2023 годов рождения выжили после падения, однако получили тяжёлые травмы. У обоих диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и отёк мозга. У старшего ребёнка обнаружили перелом бедра со смещением.

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших. Полиция начала досудебное расследование по факту произошедшего. Правоохранители задержали подозреваемую и поместили её в изолятор временного содержания.

Следствие сейчас проводит комплекс необходимых действий. Мотивы женщины остаются неизвестными, однако ранее у неё диагностировали тяжёлое депрессивное расстройство, полный курс лечения от которого она не прошла.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0