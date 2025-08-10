Российский бизнесмен увёз подростков из города и заставил на камеру умываться зелёнкой

10 августа 2025, 15:12

В Чувашии бизнесмен заставил подростков умыться зелёнкой за кражу мандаринов

Фото: iStock/mactrunk

В Чувашии местный 44-летний предприниматель жёстко наказал группу подростков за кражу нескольких мандаринов с его прилавка. Вместо обращения к родителям или в полицию, мужчина решил самостоятельно «воспитать» юных нарушителей.