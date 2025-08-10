Российский бизнесмен увёз подростков из города и заставил на камеру умываться зелёнкой
В Чувашии местный 44-летний предприниматель жёстко наказал группу подростков за кражу нескольких мандаринов с его прилавка. Вместо обращения к родителям или в полицию, мужчина решил самостоятельно «воспитать» юных нарушителей.
Как сообщили в региональном управлении МВД, подозреваемый насильно посадил ребят в машину, вывез за пределы города и заставил умыться зелёнкой. Происходящее снимала на видео женщина, чьи комментарии слышны за кадром.
Родители подростков в правоохранительные органы не обращались. Предположительно, они узнали о случившемся из соцсетей, где видео быстро распространилось.
Инцидентом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. В отношении предпринимателя начата проверка, рассматривается квалификация по статье о похищении человека.
Читайте также: