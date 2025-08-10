В Петербурге неадекват залил газом водителя автобуса и скрылся
В Петербурге неадекватный мужчина распылил газ в лицо водителю автобуса и скрылся. Об этом сообщает портал Конкретно.ру.
Вечером 7 августа в полицию Выборгского района поступило сообщение о происшествии в автобусе маршрута №448, который следовал по Юкковскому шоссе в Парголово. Неизвестный пассажир в конфликтной ситуации распылил в лицо водителю газ из аэрозольного баллончика и быстро скрылся.
Водителю была оказана медицинская помощь на месте, после чего автобус продолжил движение в парк, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Спустя два дня, 9 августа, возле дома №14 на Юкковском шоссе был задержан подозреваемый. Им оказался 52-летний местный житель. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
