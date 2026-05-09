Россиянин пропал в Таиланде после приёма обезболивающего у врача
В Таиланде уже неделю ищут 39-летнего россиянина Андрея. Он пропал после визита к местному врачу. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
29 апреля мужчина прилетел в Бангкок и заселился в хостел на Кхаосан. 1 мая он обратился в больницу из-за проблем с пищеварением, врачи выписали ему обезболивающее. После приёма лекарства Андрей перестал выходить на связь.
Очевидцы сообщили, что у мужчины начались бред, галлюцинации и панические атаки. В короткий момент просветления он рассказал, что потерял документы и деньги и нуждается в помощи, после чего сбежал.
Человека, похожего на Андрея, видели у посольства РФ и в местном полицейском участке, но получить помощь он не смог. Родные вылетят на поиски в ближайшее время. Сейчас в Бангкоке его разыскивают друзья и волонтёры.
