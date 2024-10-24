Российский чиновник на глазах у сотрудников ФСБ выбросил взятку в ₽2,5 млн

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Зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин попытался избавиться от полученной взятки и выбросил на дорогу 2,5 миллиона рублей. Об этом региональное управление Следственного комитета сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что днём ранее чиновник, находясь в своём автомобиле, получил от посредника деньги. В этот момент к его машине подъехали сотрудники ФСБ, которые хотели взять мужчину с поличным, однако Ягудин выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться. Ему не удалось этого сделать, он был оперативно задержан оперативниками.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Версия следствия гласит, что Ягудин договорился со своим знакомым о передаче через него средств от представителя коммерческой организации за заключение государственного контракта на поставку деталей транспортной инфраструктуры.
Во время обыска дома у Ягудина были найдены 30 миллионов рублей и ювелирные украшения. В скором времени ему предъявят обвинение и вынесут приговор.
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В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Версия следствия гласит, что Ягудин договорился со своим знакомым о передаче через него средств от представителя коммерческой организации за заключение государственного контракта на поставку деталей транспортной инфраструктуры.
Во время обыска дома у Ягудина были найдены 30 миллионов рублей и ювелирные украшения. В скором времени ему предъявят обвинение и вынесут приговор.
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Анастасия Чинкова