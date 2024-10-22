ФСБ взяла крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ

Фото:istockphoto/Diy13
Крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ задержала ФСБ, сообщили российские силовики.
«Задержан 51-летний житель Республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант контактировал с куратором через мессенджеры. В ведомстве добавили, что подозреваемый, по указанию куратора, извлек из тайника сим-карты, которые впоследствии перепрятал, а часть из них забрал с собой в Симферополь по месту жительства до следующих распоряжений. Также известно, что мужчине зачислили деньги на карту за выполнение задания.
Открыто уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией.
Задержанный под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Читайте также:
ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС
Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу
Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
Никита Кротов