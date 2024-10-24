В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги

Теракт в Анкаре, в ходе которого погибли 5 человек и еще 22 пострадали, осуществили члены запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этой предварительной версии сообщил министр МВД Турции Али Ерликая, передает РИА Новости. По его словам, ведомство опубликует подробную информацию после получения более весомых улик.