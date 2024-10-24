В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги

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В Санкт-Петербурге арестовали депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова, который поджёг дом своего коллеги. Об этом пресс-служба суда, вынесшего приговор, сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что депутат будет находиться под стражей до 20 декабря. Его обвиняют по статье о подстрекательстве к умышленному уничтожению или повреждению имущества. Вместе с ним были арестованы Иван Соловьёв, Антон Абрамов и Роман Климашевич, которые реализовали его план поджога. Их обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
По данным следствия, Легкодумов решил поджечь дом коллеги, после того как она заявила о желании участвовать в выборах. Для реализации поджога он нанял вышеупомянутых лиц, которым обещал за «работу» шесть тысяч долларов. Вечером 18 августа исполнители плана подъехали к дому женщины, взяли заранее подготовленное огневое устройство и розжиг, после чего подожгли террасу дома. Затем они оперативно покинули место происшествия, а Легкодумов выплатил им обещанную сумму.
Нанесённый мужчинами ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.
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По данным следствия, Легкодумов решил поджечь дом коллеги, после того как она заявила о желании участвовать в выборах. Для реализации поджога он нанял вышеупомянутых лиц, которым обещал за «работу» шесть тысяч долларов. Вечером 18 августа исполнители плана подъехали к дому женщины, взяли заранее подготовленное огневое устройство и розжиг, после чего подожгли террасу дома. Затем они оперативно покинули место происшествия, а Легкодумов выплатил им обещанную сумму.
Нанесённый мужчинами ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова