Российский чиновник прижёг половой орган утюгом из-за проигрыша в казино

Чиновник из Уфы прижёг себе утюгом гениталии из-за проигрыша 300 тысяч в казино
Фото: iStock/Kateryna Kukota

Чиновник из Уфы прижёг утюгом гениталии после проигрыша 300 тысяч рублей в казино в Сочи. Об этом пишет информагентство «Регнум».



В местную полицию поступило сообщение из больницы. Там отметили, что на курорте «Красная Поляна» из гостиницы экстренно госпитализировали 52-летнего чиновника из Башкирии Бахтияра. Мужчину доставили в медучреждение с сильнейшими ожогами полового органа.

Выяснилось, что политик изувечил себя сам. Таким способом он решил «наказать» себя за крупный проигрыш.

Также у игромана обнаружили ушибы и раны на голове, гематомы лица и прочие травмы.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Анастасия Чинкова

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