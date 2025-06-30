Российский чиновник прижёг половой орган утюгом из-за проигрыша в казино

30 июня 2025, 17:23

Чиновник из Уфы прижёг себе утюгом гениталии из-за проигрыша 300 тысяч в казино

Фото: iStock/Kateryna Kukota

Чиновник из Уфы прижёг утюгом гениталии после проигрыша 300 тысяч рублей в казино в Сочи. Об этом пишет информагентство «Регнум».