Российский чиновник прижёг половой орган утюгом из-за проигрыша в казино
Чиновник из Уфы прижёг утюгом гениталии после проигрыша 300 тысяч рублей в казино в Сочи. Об этом пишет информагентство «Регнум».
В местную полицию поступило сообщение из больницы. Там отметили, что на курорте «Красная Поляна» из гостиницы экстренно госпитализировали 52-летнего чиновника из Башкирии Бахтияра. Мужчину доставили в медучреждение с сильнейшими ожогами полового органа.
Выяснилось, что политик изувечил себя сам. Таким способом он решил «наказать» себя за крупный проигрыш.
Также у игромана обнаружили ушибы и раны на голове, гематомы лица и прочие травмы.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
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