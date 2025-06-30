Во Владикавказе уличная торговка напала на чиновника

30 июня 2025, 16:56

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Во Владикавказе незаконно торговавшая на улице женщина напала на чиновника, пытавшегося прогнать ее. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Северная Осетия-Алания.