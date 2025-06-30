Во Владикавказе уличная торговка напала на чиновника
Во Владикавказе незаконно торговавшая на улице женщина напала на чиновника, пытавшегося прогнать ее. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Северная Осетия-Алания.
Фигуранткой является 56-летняя местная жительница, которая незаконно торговала на Центральном рынке, проинформировал Телеграм-канал Mash Gor.
Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Следствие полагает, что 23 июня работник городской администрации потребовал от женщины прекратить заниматься незаконной уличной торговлей. В ответ на это гражданка напала на него и применила физическую силу. В итоге потерпевший получил телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что двухлетнего мальчика Яздана, которого наркоман швырнул с силой на пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы.
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