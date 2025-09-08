«Задушил, когда спала»: В Ростове бывший муж совершил чудовищное убийство жены

08 сентября 2025, 14:59

В Ростовской области мужчина задушил проводом уснувшую в машине бывшую жену

Фото: Istock/udra

В Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую супругу и выбросил её тело в лесополосе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.