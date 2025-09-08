«Задушил, когда спала»: В Ростове бывший муж совершил чудовищное убийство жены
В Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую супругу и выбросил её тело в лесополосе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
В августе правоохранительные органы начали искать пропавшую жительницу города Аксая. Обстоятельства исчезновения указывали на возможное преступление, поэтому следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Позже они обнаружили тело женщины в лесополосе на левом берегу реки Дон.
Собранные доказательства изобличили бывшего мужа, и он признался в содеянном. Обвиняемый воспользовался тем, что женщина уснула в его автомобиле. Он задушил её проводом, перенёс тело в лесополосу и выбросил личные вещи, чтобы скрыть следы преступления.
Мужчине предъявили обвинение, суд в ближайшее время заключит его под стражу. Следствие продолжает работу.
