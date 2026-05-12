Российский девятиклассник устроил стрельбу в школе
В Краснодарском крае девятиклассник пришел в школу с пневматическим оружием и устроил стрельбу. Подробности приводят телеграм-каналы Kub Mash и Baza.
Инцидент произошел в школе №1 имени М.И. Короткова в Гулькевичском районе. В результате стрельбы пострадали двое 15-летних школьников — ранения пришлись в висок и в живот. После содеянного 16-летний подросток попытался скрыться, но его задержали на одной из улиц города.
Раненым детям оперативно оказали медицинскую помощь. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, и им также окажут психологическую поддержку.
По словам главы региона, сейчас выясняется, каким образом несовершеннолетнему удалось пронести оружие в школу. Правоохранители оценят действия администрации учебного заведения. Прокуратура также организовала проверку по факту произошедшего.
