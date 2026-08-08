Россиянину ампутировали член после неудачного обрезания в частной клинике
В Ивановской области суд обязал частную клинику выплатить 30 миллионов рублей пациенту, которому после обрезания ампутировали половой орган. Как сообщает Telegram-канал Baza, это решение стало крупнейшей компенсацией по подобным делам в регионе.
У 30-летнего Павла (имя изменено) после плановой операции возникли тяжёлые осложнения. Врач не стал детально разбираться в их причинах, что усугубило состояние мужчины.
Из-за развившегося некроза хирурги полностью удалили орган. Позднее экспертиза установила: во время анестезии пациенту ввели препарат, который запрещён для такого типа обезболивания. Разбирательства в суде длились три года.
Клиника на протяжении всего процесса отрицала свою ответственность. Представитель пострадавшего, юрист Татьяна Ефименко, предлагала медучреждению заключить мировое соглашение на меньшую сумму, однако ответчик отказывался от переговоров. В итоге суд встал на сторону истца и назначил рекордную компенсацию.
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