Россиянину ампутировали член после неудачного обрезания в частной клинике

08 августа 2026, 15:28

Суд в Ивановской области присудил 30 млн пациенту клиники за ампутацию органа

Фото: Istock/peakSTOCK

В Ивановской области суд обязал частную клинику выплатить 30 миллионов рублей пациенту, которому после обрезания ампутировали половой орган. Как сообщает Telegram-канал Baza, это решение стало крупнейшей компенсацией по подобным делам в регионе.