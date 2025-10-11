Достижения.рф

В Барнауле девушка убила новорожденного сына из-за страха перед родителями

В Барнауле 17-летняя девушка убила новорожденного сына из-за страха перед родителями. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.



Предварительно, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от семьи свою беременность. Девушка, находясь дома одна, родила здорового мальчика, но испугалась реакции своих родителей. Она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну. Затем завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и оставила на улице.

Вскоре нерадивую мать задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии разозлилась на плачущего двухмесячного сына и сделала ему смертельный укол.

