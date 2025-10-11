В Барнауле девушка убила новорожденного сына из-за страха перед родителями
В Барнауле 17-летняя девушка убила новорожденного сына из-за страха перед родителями. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Предварительно, подозреваемая, воспитывающаяся в благополучной семье, скрыла от семьи свою беременность. Девушка, находясь дома одна, родила здорового мальчика, но испугалась реакции своих родителей. Она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну. Затем завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и оставила на улице.
Вскоре нерадивую мать задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве.
