Раскрыта личность поджигательницы домов в Ленобласти

11 октября 2025, 11:33

Садовые домики в Лужском районе Ленобласти поджигала владелица стройфирмы

Фото: iStock/triocean

В Ленинградской области установили личность женщины, устроившей серию поджогов домов в садоводческом массиве «Мшинская» Лужского района. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на руководителя поискового отряда «Пойдем Найдем» Руслана.





По данным телеканала, поджигательница ранее владела компанией, которая занималась строительством и ремонтом дачных домов. Женщина призналась, что за 2,5 года совершила 11 умышленных поджогов.

«В какой-то момент у нее закралась обида на тех, кто плохо заплатил или с кем поругалась. Сначала она начинала сжигать эти дома, а потом пиромания вошла у нее в привычку», — сказано в материале.