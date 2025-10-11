В Сочи «Газель» перевернулась на бок после столкновения с дорожным знаком
На трассе «Сочи–Адлер» опрокинулась «Газель»
На трассе «Сочи–Адлер» в Хостинском районе произошла авария с участием грузовой «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и перед опрокидыванием на бок задел дорожный знак.
На опубликованных снимках видно, что машина лежит на обочине, а знак снесён. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники дорожных служб, обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте также: