В Сочи «Газель» перевернулась на бок после столкновения с дорожным знаком

11 октября 2025, 11:23

На трассе «Сочи–Адлер» опрокинулась «Газель»

Фото: Istock / Oksana_Shmatok

На трассе «Сочи–Адлер» в Хостинском районе произошла авария с участием грузовой «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».