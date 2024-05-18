Российский флаг подняли над Рейхстагом

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Мужчина прикрепил российский флаг к дрону и запустил его над зданием Рейхстага в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что это произошло ещё 9 мая, однако снимки попали в сеть только несколько дней назад. Пресс-служба парламента Германии подтвердила данный инцидент.
По сообщению издания, квадрокоптер пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте порядка 20 метров.
Мужчину задержала берлинская полиция, которая начала расследование уголовного дела по статье о нарушении Закона о воздушном движении.
Кроме того, стало известно, что мужчину уже задерживали за нанесение символа «Z» на башню административной постройки в Потсдаме.
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По сообщению издания, квадрокоптер пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте порядка 20 метров.
Мужчину задержала берлинская полиция, которая начала расследование уголовного дела по статье о нарушении Закона о воздушном движении.
Кроме того, стало известно, что мужчину уже задерживали за нанесение символа «Z» на башню административной постройки в Потсдаме.
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Анастасия Чинкова