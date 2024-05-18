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Российский флаг подняли над Рейхстагом

Мужчина с помощью дрона поднял российский флаг над Рейхстагом
18 мая 2024, 15:23
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Мужчина прикрепил российский флаг к дрону и запустил его над зданием Рейхстага в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что это произошло ещё 9 мая, однако снимки попали в сеть только несколько дней назад. Пресс-служба парламента Германии подтвердила данный инцидент.

По сообщению издания, квадрокоптер пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте порядка 20 метров.



Мужчину задержала берлинская полиция, которая начала расследование уголовного дела по статье о нарушении Закона о воздушном движении.

Кроме того, стало известно, что мужчину уже задерживали за нанесение символа «Z» на башню административной постройки в Потсдаме.

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#уголовное дело
#задержание
Москвичка узнала об измене сожителя с проституткой из-за пропавших украшений
Секс-работница вынесла из квартиры москвичей ценностей на 450 тысяч рублей
18 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Motortion

Сожитель москвички пригласил в гости проститутку, которая вынесла из квартиры ценностей на 450 тысяч рублей, об этом сообщает АГН.
По информации СМИ, 15 мая в полицию обратилась жительница столичного района Люблино.

Она сообщила, что из квартиры пропали украшения на общую сумму в 431 тысячу рублей, а также наличные деньги — 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, за день до этого её сожитель пригласил к ним в квартиру девушку лёгкого поведения. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего проститутка исчезла.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#проституция
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#полиция
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В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту
78.ru: в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую плиту
18 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на горячую индукционную плиту. Об этом информирует портал 78.ru.
Отмечается, что малышка была госпитализирована. Медики диагностировали у нее ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени.

Врачи оказывают ей необходимую помощь. Подробности о семье девочки в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти
18 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В лесополосе в Ленинградской области обнаружили человеческие череп и кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что останки были найдены вечером 17 мая.

По данным телеканала, к месту обнаружения останков трудно проехать на легковой машине из-за особенностей местности. Также в этом районе не ловит связь.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. После этого специалисты будут устанавливать причину смерти этого человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли в частный дом, избили, а затем повезли в лес и заставили копать себе могилу. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. А в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».

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#ленинградская область
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#человек
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#смерть
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Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
18 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Писателя Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе страны. Об этом сообщил новостной портал SME.
Отмечается, что 71-летний Цинтула доставлялся в суд при повышенных мерах безопасности.

Ранее мужчина заявлял, что нисколько не сожалеет о содеянном, однако уточнял, что не собирался убивать политика, а хотел лишь навредить ему.

Преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула заявил, что был не согласен с политикой Фицо, поэтому принял решение выстрелить в него. Теперь ему грозит пожизненное заключение свободы.

Отметим, что Фицо на протяжении всего украинского конфликта критикует позицию Запада, отмечая, что конфликт не решится военным путём, а поставка вооружения Киеву только приводит к ещё большему числу жертв.

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#суд
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В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
В Екатеринбурге мужчина зарезал на улице молодую девушку
18 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Michael Nesterov

Неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Об этом сообщает портал E1.ru.
Жестокое убийство, которое произошло на улице Победы, попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном костюме подошел к девушке. Она несколько раз его оттолкнула, после чего он достал из кармана нож и ударил ее в область живота.

Пострадавшая упала на землю, она пыталась подняться, однако не смогла. Преступник быстро скрылся и при этом выбросил орудие убийства.

Очевидцы вызвали медиков, но девушка скончалась до приезда скорой помощи. На место трагедии приехала ее мама.

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Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область
18 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал территорию Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Дрон атаковал машину коммунального предприятия в населённом пункте Городище Рыльского района. От полученных травм скончался один сотрудник.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Второй сотрудник получил осколочное ранение. На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего в Рыльскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили логистический центр украинской армии в Одесской области.

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#курская область
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#беспилотник
#погибший
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В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции
18 мая 2024, 12:31

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Кравченко

В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света в результате пожара на подстанции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло на подстанции «Кирилловская». Электричество отключилось в нескольких районах города.

После тушения и проведения необходимых мероприятий специалисты выяснят причину пожара.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю отмечает, что пожар вспыхнул в отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники.

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#электричество
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#мчс
#возгорание
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Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке
Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после беспорядков в центре Бишкека
18 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Об этом пишет «Интерфакс».
Согласно информации источника, пятнадцать человек были доставлены в городскую больницу и Национальный госпиталь, остальным пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. В медицинском ведомстве отметили, что в медучреждении находятся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В настоящее время их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.

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#госпиталь
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Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара хуситов
Reuters: нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена
18 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/1971yes

На борту нефтяного танкера с флагом Панамы вспыхнул пожар после ракетного удара у берегов йеменского города Моха. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Отмечается, что фирма получила радиосообщение с борта танкера, перевозящего сырую нефть. Он подвергся нападению в порядка 18,5 километрах к юго-западу от города Мохи в Йемене. Ракета ударила прямо по судну, после чего на нём вспыхнул пожар.

Напомним, что правящее на севере Йемена движение хуситов, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины. В связи с этим, оно атакует любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои корабли и не следовать по Красному морю. При этом, как заявили в Йемене, суда других стран они не трогают. На фоне атак в Красном море многие компании приостановили свои перевозки по данному маршруту.

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#пожар
#нефть
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#йемен
#хуситы
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