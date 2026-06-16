Российский фрегат открыл стрельбу по британскому судну в Ла-Манше

16 июня 2026, 23:33

Российский фрегат «Григорович» выстрелил в сторону британского судна в Ла-Манше

Фото: istockphoto/Bborriss

Фрегат Военно-морских сил России «Адмирал Григорович» сделал предупредительный выстрел в сторону яхты под британским флагом. Инцидент произошел в проливе Ла-Манш.





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, парусник Bright Future шёл курсом, создававшим угрозу столкновения. Экипаж фрегата пытался установить связь с судном, но безрезультатно. После подачи звуковых сигналов и запуска сигнальных ракет яхта изменила курс и начала отдаляться.



«После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», — заявили ведомстве.