Российский фрегат открыл стрельбу по британскому судну в Ла-Манше
Российский фрегат «Григорович» выстрелил в сторону британского судна в Ла-Манше
Фрегат Военно-морских сил России «Адмирал Григорович» сделал предупредительный выстрел в сторону яхты под британским флагом. Инцидент произошел в проливе Ла-Манш.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, парусник Bright Future шёл курсом, создававшим угрозу столкновения. Экипаж фрегата пытался установить связь с судном, но безрезультатно. После подачи звуковых сигналов и запуска сигнальных ракет яхта изменила курс и начала отдаляться.
«После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», — заявили ведомстве.Действия экипажа фрегата соответствовали международным правилам судоходства, подчеркнули в Минобороны. Позже стало известно, что яхта плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен.