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ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области

При ударе ВСУ по машине скорой пострадали три человека в Брянской области
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Брянской области украинские вооруженные формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи, следовавшему на вызов в деревне Кветунь Трубчевского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Макс.



В результате атаки пострадали три члена экипажа — фельдшер, водитель и медсестра. По его словам, удар по медицинскому транспорту нанесли целенаправленно.

Всех раненых оперативно доставили в лечебное учреждение. Водителя и фельдшера госпитализировали, медсестре после оказания необходимой помощи назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, в селе Чуровичи Климовского района противник атаковал с помощью дрона-камикадзе гражданский легковой автомобиль. Ранения получили водитель и пассажирка. Пострадавших также увезли в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Никита Кротов

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