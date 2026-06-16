ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области

16 июня 2026, 22:33

При ударе ВСУ по машине скорой пострадали три человека в Брянской области

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Брянской области украинские вооруженные формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи, следовавшему на вызов в деревне Кветунь Трубчевского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Макс.