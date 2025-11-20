20 ноября 2025, 08:16

В приморском поселке Липовцы произошел взрыв в котельной, пострадал человек

Фото: iStock/Iulianna Est

В поселке Липовцы Приморского края произошел взрыв. Инцидент случился в частной котельной неэксплуатируемого магазина. В результате произошедшего разрушилась опорная стена. Об этом пишет РИА Новости.