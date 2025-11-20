Достижения.рф

В приморском поселке Липовцы произошел взрыв

В приморском поселке Липовцы произошел взрыв в котельной, пострадал человек
В поселке Липовцы Приморского края произошел взрыв. Инцидент случился в частной котельной неэксплуатируемого магазина. В результате произошедшего разрушилась опорная стена. Об этом пишет РИА Новости.



Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов. Этот человек не работал в котельной, он зашел погреться. Его доставили в Октябрьскую центральную районную больницу. Службы экстренного реагирования продолжают работу на месте происшествия. В регионе других значительных происшествий не зарегистрировано.

