В приморском поселке Липовцы произошел взрыв
В поселке Липовцы Приморского края произошел взрыв. Инцидент случился в частной котельной неэксплуатируемого магазина. В результате произошедшего разрушилась опорная стена. Об этом пишет РИА Новости.
Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов. Этот человек не работал в котельной, он зашел погреться. Его доставили в Октябрьскую центральную районную больницу. Службы экстренного реагирования продолжают работу на месте происшествия. В регионе других значительных происшествий не зарегистрировано.
