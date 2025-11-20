Достижения.рф

Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

В Петербурге полиция пресекла изготовление порно с детьми 1–2 лет
Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В Санкт-Петербурге полиция остановила деятельность группы, занимающейся изготовлением порнографических материалов с детьми. Участники преступной организации использовали малышей в возрасте от одного до двух лет для создания шокирующих фотографий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и области.



Согласно следствию, преступная группа начала свою деятельность не позднее 2015 года. Они организовали порностудию, где снимали детей и размещали материалы в интернете, включая «даркнет».

Правоохранители задержали членов группировки. В ходе обысков полицейские нашли телефоны и различные носители информации, содержащие запрещенные материалы. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс и требует строгих мер наказания для виновных.

Ранее стало известно, что сын героя Советского Союза держал в страхе Москву и Подмосковье. Этот психопат на протяжении нескольких месяцев похищал, насиловал и убивал младенцев. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0