Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе
В Санкт-Петербурге полиция остановила деятельность группы, занимающейся изготовлением порнографических материалов с детьми. Участники преступной организации использовали малышей в возрасте от одного до двух лет для создания шокирующих фотографий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и области.
Согласно следствию, преступная группа начала свою деятельность не позднее 2015 года. Они организовали порностудию, где снимали детей и размещали материалы в интернете, включая «даркнет».
Правоохранители задержали членов группировки. В ходе обысков полицейские нашли телефоны и различные носители информации, содержащие запрещенные материалы. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс и требует строгих мер наказания для виновных.
