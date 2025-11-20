Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

20 ноября 2025, 08:08

В Петербурге полиция пресекла изготовление порно с детьми 1–2 лет

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В Санкт-Петербурге полиция остановила деятельность группы, занимающейся изготовлением порнографических материалов с детьми. Участники преступной организации использовали малышей в возрасте от одного до двух лет для создания шокирующих фотографий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и области.