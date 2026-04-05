Улицы Дагестана вновь затопило
В Дагестане из-за возобновившихся сильных дождей снова затопило улицы нескольких городов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях — вода заливает мосты и жилые дома. После первой волны наводнения коммунальщики прочистили ливневки, и уровень воды снизился. Однако в воскресенье новый ливень ухудшил ситуацию: местные реки вышли из берегов, и водоотвод вновь перестал справляться.
Ранее сообщалось, что в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера — он начал действовать в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.
Читайте также: