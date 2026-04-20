Трёхлетний мальчик с помощью отца выстрелил в мужчину с ребёнком во время охоты
В американском штате Висконсин трёхлетний мальчик вместе с отцом охотился на индеек и случайно ранил другую группу охотников. Об этом пишет Milwaukee Journal Sentinel.
34-летний охотник с сыном приняли человека в кустах за птицу. Отец помог мальчику прицелиться и выстрелить из полуавтомата.
Их выстрел ранил 40-летнего мужчину и его семилетнего сына — участников другой охотничьей группы. Дробь попала пострадавшим в голову, спину и руки. Медики немедленно госпитализировали их. Врачи спасли случайных жертв охоты. Сейчас они восстанавливаются дома.
Инцидент произошёл во время молодёжного сезона охоты на индейку в Висконсине (Youth Turkey Hunt). Это ежегодное мероприятие для охотников младше 16 лет. Каждого из них обязательно сопровождает взрослый наставник.
