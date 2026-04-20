В элитной клинике Томска более десяти женщин пострадали после операций
В Томске более десяти пациенток пострадали в элитной клинике «Генелли». Как сообщает Telegram-канал Mash, после операций у трёх пластических хирургов женщины получили кривые носы, грудь разной формы и гнойные расходящиеся швы. Клиника отказывается возвращать деньги.
Одна из жертв взяла кредит на 800 тысяч рублей. Хирург Арутюн Арутюнян не сделал ей якорную подтяжку, не перенёс ареолы, а шов на животе у пациентки загноился — дошло до некроза тканей. Клиника предложила 100 тысяч за отказ от претензий.
Другой пациентке пришлось трижды переделывать грудь и живот после Арутюняна — врач сильно перетянул ткани, шов разошёлся и загноился. Клиентки жалуются и на Гарика Чатиняна, который испортил нос одной девушке после ринопластики.
Сообщается, что директор клиники Оксана Гейко сделала одной женщине грудь кривой формы, а «вишенки» — смотрящими в разные стороны. Бывшая сотрудница учреждения рассказала: врачи предлагали клиентам оплату наличкой со скидкой. Жертвы отдавали средства главврачу. Сейчас пострадавшие готовят коллективный иск в суд.
Читайте также: