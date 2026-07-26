Российский инспектор ДПС спас ребенка от затягивания в водосбросный шлюз

26 июля 2026, 18:17

Инспектор ДПС спас девочку от затягивания в водный шлюз в Свердловской области

Фото: istockphoto/Dzurag

В Свердловской области сотрудник ГИБДД в выходной день спас школьницу от гибели на водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.