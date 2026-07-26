Российский инспектор ДПС спас ребенка от затягивания в водосбросный шлюз
В Свердловской области сотрудник ГИБДД в выходной день спас школьницу от гибели на водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Лейтенант ДПС, находившийся дома, услышал крики со стороны плотины и немедленно направился к воде. Выяснилось, что течение затягивало девочку в водосброс. Полицейский бросился в пруд, доплыл до подростка и вытащил ее на берег.
Как позднее установили правоохранители, пострадавшая приехала в гости к бабушке из Екатеринбурга вместе с матерью и старшей сестрой. В жаркий день семья решила отдохнуть у местного пруда. Во время прогулки по берегу песок под ногами девочки обрушился, она упала в воду, и сильное течение понесло ее к водосбросу. Сестра школьницы побежала за помощью к сельчанам, которые привлекли внимание инспектора ДПС.
Сам спасатель отказался считать свой поступок героическим, подчеркнув, что главной задачей было сохранить человеческую жизнь. Родственники спасенной девочки поблагодарили полицейского за оперативность и решительные действия, позволившие избежать трагедии.
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