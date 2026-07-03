Российский инженер-краснодипломник жестко убил отца с сожительницей
В Тульской области разыскивают 28-летнего мужчину по подозрению в двойном убийстве. Жертвами нападения стали его отец и сожительница погибшего, сообщили в оперативных службах.
Трагедия произошла в частном доме в городе Щекино. По предварительным данным, Евгений нанес множественные ножевые ранения 49-летнему папе и 45-летней Светлане, после чего скрылся с места преступления.
Отца подозреваемого экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь — мужчина скончался в больнице. В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия.
Дочь пострадавшего Анастасия сообщила, что брат не состоял в открытых конфликтах с родственником, и произошедшее стало для семьи полной неожиданностью. Мать подозреваемого, находящаяся в разводе с погибшим уже более 16 лет, рассказала, что не общалась с сыном последние три года. По ее словам, Евгений поддерживал отношения только с папой и сестрой. Родные характеризуют молодого человека как скрытного и обидчивого.
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