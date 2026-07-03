Российский инженер-краснодипломник жестко убил отца с сожительницей

03 июля 2026, 15:14

Инженер жестко расправился с отцом и его сожительницей в Тульской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Тульской области разыскивают 28-летнего мужчину по подозрению в двойном убийстве. Жертвами нападения стали его отец и сожительница погибшего, сообщили в оперативных службах.