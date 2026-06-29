В Кузбассе мужчина изнасиловал и убил девочку, а потом сжег ее тело
В Кемеровской области задержали мужчину, который изнасиловал и убил школьницу, а позже попытался сжечь ее тело, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По данным VSE42.RU, мать пропавшей девочки обратилась в полицию 27 июня. Она рассказала, что ее дочь ушла из дома утром 25 июня и пропала. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти на кладбище.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, преступник попытался сжечь тело жертвы, чтобы замести следы преступления, однако экспертам-криминалистам удалось выделить ДНК-профиль злоумышленника, пишет «Сiбдепо».
Подозреваемым оказался 55-летний местный житель, освободившийся из тюрьмы в мае текущего года, где он отбывал наказание за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину оперативно задержали. При этом глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.
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