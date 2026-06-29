В Кузбассе мужчина изнасиловал и убил девочку, а потом сжег ее тело

29 июня 2026, 12:52

В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве ребенка

Фото: iStock/Yingko

В Кемеровской области задержали мужчину, который изнасиловал и убил школьницу, а позже попытался сжечь ее тело, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.