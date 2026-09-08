Российский капитан судна Fitburg может получить 2,5 года тюрьмы

08 сентября 2026, 13:21

Yle: Финская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для капитана судна Fitburg

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Финляндии прокуроры потребовали назначить наказание в виде лишения свободы сроком не менее двух с половиной лет для российского капитана судна Fitburg, задержанного в декабре 2025 года по подозрению в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в акватории Финского залива. Об этом стало известно 8 сентября.