Российский капитан судна Fitburg может получить 2,5 года тюрьмы
В Финляндии прокуроры потребовали назначить наказание в виде лишения свободы сроком не менее двух с половиной лет для российского капитана судна Fitburg, задержанного в декабре 2025 года по подозрению в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в акватории Финского залива. Об этом стало известно 8 сентября.
Аналогичный срок запросили и для боцмана — гражданина Азербайджана. Информацию приводит телерадиокомпания Yle.
Как передает источник, российский капитан в суде не признал предъявленные обвинения. Адвокаты настаивают на том, что их подзащитный, напротив, предпринимал все меры для предотвращения контакта якоря с морским дном во время следования судна.
31 декабря 2025 года Береговая охрана Финляндии задержала судно Fitburg (флаг Сент-Винсента и Гренадин) по подозрению в повреждении кабеля компании Elisa, который связывает Хельсинки и Таллин. В финской полиции уточнили, что место инцидента находится в исключительной экономической зоне Эстонии, а само происшествие квалифицируется как уголовное преступление. В январе 2026 года арест с судна сняли.
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