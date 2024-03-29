Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Мошенники начали массово закупать записи голосов россиян, чтобы с их помощью выманить деньги у их родственников. Об этом рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в рамках круглого стола «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?».