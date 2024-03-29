Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Российский Красный крест» окажет срочную помощь ещё 17 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». До этого сообщалось о поддержке еще 33 семей.
«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжёлом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети», – сказано в сообщении организации.Помимо этого, помощь получат семьи, испытывающие финансовые трудности, и те, кто оплачивал похороны самостоятельно.
Вдобавок к этом планируется назначить регулярную финансовую помощь тем, кто потерял кормильца.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
Читайте также:
Стало известно, какие долги не переходят по наследству
Депутат Фёдоров предложил ограничить деятельность иноагентов в период выборов
Алина Юрчак